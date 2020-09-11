11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Seri'nin menajeri açıkladı! Galatasaray...

Seri'nin menajeri açıkladı! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

'da son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri, sarı kırmızılılardan ayrılmasının ardından takımına geri dönmüştü. Seri'nin menajeri ve kardeşi Dominique Seri, yaptığı açıklamada Galatasaray transferini ve yeniden dönüp dönmeyeceğine dair konuştu. İşte detaylar...

'da oynadığı futbolla taraftarlar tarafından oldukça sevilen ve 'in de vazgeçilmezleri arasında bulunan Seri için kardeşi ve menajeri olan Dominique Seri konuştu.

Fulham'a geri dönen Seri'nin Inter'e transferi gündemde bulunurken, Galatasaray'ın yeniden teklif yapması halinde oyuncunun bu teklifi kabul edeceği ifade edildi.

"G.SARAY'A HAYIR DEMEZDİ!"

Dominique Seri, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fulham şu anda Seri'yi kiralamak istemiyor. Onu doğrudan satmak istiyorlar. Ayrıca kulüp, Seri'nin kalmak istemediğini de biliyor. Mavcut fiyatı 18 milyon euro ama corona virüsünün takımlar üzerindeki mali etkisi de malum. Onter onı düşünüyor ve girişim yaptıkları taktirde anlaşma olur. Galatasaray'a dönüş? Eğer böyle bir olasılık olsaydı asla hayır demezdi. Diğer kulüpler? Sözleşmeler imzalanmadığı sürece transfede herşey olabilir." dedi.

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