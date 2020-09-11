11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Yeni kaptan yeni Cimbom

Yeni kaptan yeni Cimbom
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

Gaziantep maçı 11’ini hazırlayan , ’a 10 numara görevini verecek. Aslan’da Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Elabdellaoui ilk kez forma giyecek.

Yeni sezonun ilk resmi maçında Gaziantep ile karşılaşacak Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Bu maçta gözler 9 yıl sonra sarı-kırmızılılara dönen ve kaptan olarak sahaya çıkacak 'da olacak. Sağlam bir kamp dönemi geçiren ve adeta Florya'da yatıp kalkan 33 yaşındaki futbolcuya özel bir görev verilecek. Teknik Direktör , Hatay ile yapılan hazırlık maçında gol atan Arda'ya, Atletico Madrid'de çok uyumlu olduğu ile yakın oynatmak istiyor. Bu nedenle Arda'ya 10 numaralı pozisyon emanet edilecek. Aslan'da en çok merak edilen mevkii olan ön liberoda forma Taylan Antalyalı'nın olacak. Sarı-kırmızılılarda Fatih Öztürk, Omar Elabdelloui ve Emre Kılınç ilk kez resmi maçta görev alacak. Defans hattı Omar, Luyindama, Marcao ve Saracchi ile tamamlanacak. Orta alanda Taylan'ın yanında Belhanda olacak. İleride ise Feghouli, Arda, Emre Kılınç ve Falcao görev yapacak. Hamle oyuncuları arasında ise yeni transfer Etebo'nun dışında Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, , Ali Yavuz Kol, Kerem Aktüroglu ve Mbaye Diagne bulunacak.

7 TRANSFER YAPILDI
Cimbom bu sezon transfer dönemine hızlı girdi. İlk olarak Arda Turan, 9 yıl sonra kulübe döndü. Ardından Çaykur Rize'den ayrılan Oğulcan Çağlayan, Sivas'tan kopan Emre Kılınç ve Olimpiakos'tan Omar Elabdellaoui geldi. Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk ve Erzincan'dan çıkan Kerem Aktürkoğlu imzayı attı. Aslan, Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu da sezon sonuna kadar kiraladı.

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