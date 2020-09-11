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GALATASARAY

Nakamba el yaktı

Nakamba el yaktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

Teknik direktör 'in, "Orta sahaya acilen oyuncu istiyorum" demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de Nakamba olduğu ortaya çıktı.

Teknik direktör 'in, "Orta sahaya acilen oyuncu istiyorum" demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de Nakamba olduğu ortaya çıktı. Aston Villa ile temas kurulurken, İngiliz ekibinin Nakamba'yı 2.5 milyon Euro kiralama, 12.5 milyon euro da bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Nakamba görüşmesi yatınca, menajer William D'Avila, Etebo'yu önerdi ve maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleşti.
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