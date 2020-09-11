Galatasaray'ın yeni transferi Etebo Scott Piri'ye emanet!

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo dün ilk idmanına katıldı. Etebo ile Scott Piri yakından ilgilendi.

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Peter Etebo, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Stoke City'den bir yıllığına kiralanan Nijeryalı futbolcuya teknik heyet ve yeni takım arkadaşları yakın ilgi gösterdi. Öte yandan Fatih Terim, geçen sezon sonunda sakatlık yaşayan ve ardından maça çıkmayan Etebo'yu ABD'li kondisyoneri Scott Piri'ye emanet etti. Tecrübeli oyuncunun, Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.

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