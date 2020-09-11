11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo Scott Piri'ye emanet!

Yeni transfer Piri'ye emanet!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

'ın yeni transferi Etebo dün ilk idmanına katıldı. Etebo ile yakından ilgilendi.

'ın yeni transferi Oghenekaro Peter Etebo, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. 'den bir yıllığına kiralanan Nijeryalı futbolcuya teknik heyet ve yeni takım arkadaşları yakın ilgi gösterdi. Öte yandan , geçen sezon sonunda sakatlık yaşayan ve ardından maça çıkmayan Etebo'yu ABD'li kondisyoneri 'ye emanet etti. Tecrübeli oyuncunun, maçına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.

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