11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Diagne'yi satmıyor! Teklif gelse bile...

Galatasaray Diagne'yi satmıyor! Teklif gelse bile...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

Gelecek sezon takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan 'ye gelen tekliflerden biri reddedildi. yıldız futbolcuyu satmak istemiyor.

Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon Euro'nun 675 bin Euro'sunu Etebo'ya harcayan 'ın için 975 bin Euro bütçesi kaldı. Okay Yokuşlu için kaynak oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar satış yapmak zorunda. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve 'dan gelen iki teklif yönetimi tatmin etmedi.

KÖŞEYE SIKIŞTILAR!

Sabah'ın haberine göre Katar'dan iki kulübün Younes ve için Galatasaray'a 3'er milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon Euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılılar teklifleri çok düşük bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı. 'ün ayrılığı sonrası Falcao'yu alternatifsiz bırakmak istemeyen teknik heyet, Diagne'nin kalmasından yana tavır aldı. Belhanda için ise 5 milyon Euro talep etme kararı alındı.

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