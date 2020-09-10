10 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Inter Jean Michael Seri'yi transfer lisetesine aldı

G.Saray'a transferde dev rakip! İtalya Serie A...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.09.2020

Geçen sezon 'in banko 11'inde yer alan Seri'ye dev talip çıktı. Sarı-kırmızılıların Fulham'da kiralamak istediği futbolcu için Inter'in devreye girdiği iddia edildi. işte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri, teknik direktör 'in gözüne girse de oyuncu yeniden kiralanamamıştı. Fulham'a dönen Fildişi Sahilli yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre orta sahasına takviye arayışında olan Inter'in hedef olarak Tanguy Ndombele ve Moussa Sissoko'yu belirlediği ifade edildi. İtalyan ekibinin bu iki ismi alamaması durumunda B planı olarak Jean Michael Seri'yi belirledi. 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da sergilediği performansın, İtalyan kulübünün yöneticilerini memnun ettiği belirtildi.

Galatasaray'la geçtiğimiz sezon ligde 27 maça çıkan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, ağları 2 kez sarsma başarısı gösterdi. Bir dönem Barcelona'nın da kapısından dönen başarılı futbolcunun Fulham ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Ve yeni transfer ilk idmanına çıktı! Ve yeni transfer ilk idmanına çıktı!
Transferi duyurdu! Galatasaray... Transferi duyurdu! Galatasaray...
Talipleri artıyor! Süper Lig takımı... Talipleri artıyor! Süper Lig takımı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör