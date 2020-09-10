Kupalar için hazırız

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, Brezilya basınından Lance'a konuştu.

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, Brezilya basınından Lance'a konuştu ve "Kupalarla dolu bir yıl olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Kötü bir sezon geçirdiklerini ve artık sadece başarıya odaklanacaklarını kaydeden sarı-kırmızılı stoper, "Hepimiz hazırız. Galatasaray için kupaların kazanıldığı bir yıl olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sezon başı kampında hocamız yönetiminde çok iyi çalıştık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

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