04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Banassi için görüşmeler sürüyor

Banassi için görüşmeler sürüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Fatih Terim'in listesinde yer alan ön libero adaylarından Benassi'yle ilgili haberler İtalyan medyasında da yer bulmaya başladı.

Fatih Terim'in listesinde yer alan ön libero adaylarından Benassi'yle ilgili haberler İtalyan medyasında da yer bulmaya başladı. Corriere Dello Sport, Galatasaray'ın Benassi için Fiorentina Genel Direktörü Joe Barone ile görüşmesinin devam ettiğini yazdı.
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