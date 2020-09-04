Banassi için görüşmeler sürüyor

Fatih Terim'in listesinde yer alan ön libero adaylarından Benassi'yle ilgili haberler İtalyan medyasında da yer bulmaya başladı.

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GALATASARAY HABERLERİ

Fatih Terim'in listesinde yer alan ön libero adaylarından Benassi'yle ilgili haberler İtalyan medyasında da yer bulmaya başladı. Corriere Dello Sport, Galatasaray'ın Benassi için Fiorentina Genel Direktörü Joe Barone ile görüşmesinin devam ettiğini yazdı.