09 Eylül 2020, Çarşamba
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Etebo açıklaması! "Savaşçı"
Galatasaray yeni transferi Etebo'yu açıkladı. Etebo'nun imzası sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Savaşçı bir karakteri, başarıyı isteyen bir yapısı var” ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yeni transferi Etebo'nun imza törenine Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'da katıldı. İmzaların atılmasından sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın." ifadelerine yer verdi.
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