09 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Nainggolan'dan Galatasaray'a kötü haber

Nainggolan'dan G.Saray'a kötü haber
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Uzun süredir orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren , Nainggolan'ı gündemine almıştı. Sarı kırmızılı ekibe Belçikalı yıldızdan kötü haber geldi. Serie A ekiplerinden Inter'in Nainggolan'ı kadroda tutacağını ve herhangi bir şekilde göndermeyeceklerini yönetimine bildirdiği öğrenildi.

'ın gündemini uzun süredir meşgul eden Radja Nainggolan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılılar için Nainggolan transferi kapanmış durumda.

Romano, Nainggolan için Inter yönetim kurulunun 'ye "Onu takımda tutmak istiyoruz." dediğini aktardı. Öte yandan Galatasaray ile yapılmış resmi görüşmenin olmadığı kaydedildi.

Bununla beraber Cagliari Başkanı Giulini, 'a verdiği demeçte, "Nainggolan? Onu almak imkansız. Inter yönetim kurulu ile bir toplantı yaptım ve Radja'yı takımda tutacaklarını söylediler." dedi.


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