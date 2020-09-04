04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Eray Cömert Galatasaray’a doğru

Eray Cömert Galatasaray’a doğru
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Basel’den ayrılma kararı alan genç stoper ile el sıkışıldı...

Galatasaray'da Eray Cömert ismi bir kez daha gündeme geldi. Yerel Basler gazetesi, FC Basel'in pandemiden en fazla etkilenen takım olduğu için toparlanmakta zorlandığını ve ödemelerdeki sıkıntılar yüzünden 'oyuncuların kulüpten ayrılmak istediği' haberini yaptı. TÜRK asıllı Eray Cömert'in de Galatasaray ile anlaştığını ancak Basel'in bir miktar bonservis elde etmek için Türk tarafıyla pazarlık halinde olduğunu yazdı. 22 yaşındaki stoperin kısa bir süre içinde transferinin bitebileceği belirtildi. Eray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Basel altyapısından yetişen Eray Cömert, kariyeri boyunca 162 maça çıktı, 13 gol atıp, 5 de asist yaptı.
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