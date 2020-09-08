08 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Ozornwafor için karar verildi! Fatih Terim...

Ozornwafor için karar verildi! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

'da teknik direktör , genç stoper konusunda karar verdi. Deneyimli teknik adam, 21 yaşındaki oyuncunun tekrar kiralanmasını istedi.

Teknik Direktörü 'in yeni sezonda da kadroda düşünmediği ile yollar ayrılıyor.

Nijeryalı stoperin geçen sezon olduğu gibi yine bedelsiz olarak ekibi Almeria'ya kiralanacağı öğrenildi. İspanyol kulübü Ozornwafor'un maaşının tamamını verecek. (Takvim)

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