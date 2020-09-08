08 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Diagne'den sakatlık açıklaması! "Merak etmeyin"

Diagne'den sakatlık açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da şoku yaşanmıştı. Dün akşam yapılan idmanda depar atarken kasığında ağrı oluşan golcü futbolcunun idmanı yarım bıraktığı ortaya çıkmıştı. yıldız hesabından sakatlığıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Dünkü antrenmanda kasık sakatlığı geçiren , kendisine ait hesabından paylaşımda bulundu.

yıldız yaptığı paylaşımda "Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merak etmeyin. Çok iyiyim. Sadece küçük bir şeydi. Cumartesi günü buluşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İşte Diagne'nin o paylaşımı

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