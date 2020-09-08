Diagne'den sakatlık açıklaması! "Merak etmeyin"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Diagne şoku yaşanmıştı. Dün akşam yapılan idmanda depar atarken kasığında ağrı oluşan golcü futbolcunun idmanı yarım bıraktığı ortaya çıkmıştı. Senegalli yıldız sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Dünkü antrenmanda kasık sakatlığı geçiren Diagne, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Senegalli yıldız yaptığı paylaşımda "Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merak etmeyin. Çok iyiyim. Sadece küçük bir şeydi. Cumartesi günü buluşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İşte Diagne'nin o paylaşımı

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