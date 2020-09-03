15 milyon euro’luk plan tutmadı

Yönetimin Avrupa’ya satmayı planladığı Emre Akbaba’nın sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı.

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Yönetimin Avrupa'ya satmayı planladığı Emre Akbaba'nın sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı. 1.750 milyon euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip Emre'nin sözleşmesinde '15 milyon Euro'ya serbest kalır' yazıyordu. Ancak 28 yaşındaki 10 numara sakatlıklar yüzünden değerini kaybetti ve Galatasaray 9 milyon euro yatırım yaptığı yıldız oyuncudan zarar etti.