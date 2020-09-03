03 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

15 milyon euro’luk plan tutmadı

15 milyon euro’luk plan tutmadı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Yönetimin Avrupa’ya satmayı planladığı Emre Akbaba’nın sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı.

Yönetimin Avrupa'ya satmayı planladığı Emre Akbaba'nın sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı. 1.750 milyon euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip Emre'nin sözleşmesinde '15 milyon Euro'ya serbest kalır' yazıyordu. Ancak 28 yaşındaki 10 numara sakatlıklar yüzünden değerini kaybetti ve Galatasaray 9 milyon euro yatırım yaptığı yıldız oyuncudan zarar etti.
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