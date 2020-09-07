07 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da 4 yeni transferin lisansı çıktı!

Cimbom'da 4 yeni transferin lisansı çıktı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

Kulübü; , Emre Kılınç, ve Oğulcan Çağlayan'ı 'na () bildirdi. Cimbom'da yeni transferlerden Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkartılmadı.

'da 35 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle yeni transferlere lisans çıkartılamıyordu. 'nin lisans için vergi borcu olmaması şartı üzerine rahat bir nefes alan sarı-kırmızılılar 4 yeni transferi , Emre Kılınç, ve Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarttı.

OMAR VE KEREM LİSTEDE YOK

Türkiye Futbol Federasyou tarafından açıklanan lisans listesinde Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması ise dikkat çekti.

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