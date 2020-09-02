02 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Terim'in jokeri Taylan

Terim'in jokeri Taylan
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Antalyalı sezon öncesi kampında ’in jokeri oldu…

Genç oyuncu hem 4-2-3-1'de Donk'la beraber çift ön libero oynuyor hem de diğer sistemlerde box to box orta saha oyuncusu olarak forma giyebiliyor. Ayrıca geldiği günden bu yana kendisinin 10 değil 8 numara olduğunu söyleyen Younes 'yı ise sezon öncesi kampında sürekli bu mevkide denedi. Tecrübeli teknik adam, eğer gitmezse Belhanda'ya 8 numarada forma verecek.
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