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GALATASARAY

Kees Vos’la ne görüştü?

Kees Vos’la ne görüştü?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

İstanbul'a gelen menajer Kees Vos, Galatasaray'da transferlerden sorumlu yönetici Şükrü Hanedar'la bir araya geldi.

İstanbul'a gelen menajer Kees Vos, Galatasaray'da transferlerden sorumlu yönetici Şükrü Hanedar'la bir araya geldi. Dedikodular birbirini izledi. Görüşmenin, Marsilya'dan Strootman için olduğu iddia edildi. Bournemouth'tan Arnaut Danjuma iddiası da geldi. Şimdi gözler, Hollandalı menajerle yapılan görüşmenin içeriğinde…
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