Kees Vos’la ne görüştü?

İstanbul'a gelen menajer Kees Vos, Galatasaray'da transferlerden sorumlu yönetici Şükrü Hanedar'la bir araya geldi.

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İstanbul'a gelen menajer Kees Vos, Galatasaray'da transferlerden sorumlu yönetici Şükrü Hanedar'la bir araya geldi. Dedikodular birbirini izledi. Görüşmenin, Marsilya'dan Strootman için olduğu iddia edildi. Bournemouth'tan Arnaut Danjuma iddiası da geldi. Şimdi gözler, Hollandalı menajerle yapılan görüşmenin içeriğinde…