Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nainggolan'ı istiyor!
Galatasaray'ın orta saha arayışları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların asıl hedefi ise İtalyan basınından atılan iddia ile ortaya çıktı. Fatih Terim'in birinci tercihinin Radja Nainggolan olduğu ve Inter ile pazarlık masasına oturulduğu ifade edildi.
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray transferde atağa kalktı. Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda orta saha transferi gündemin ana maddesi konumuna geldi. Uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız için düğmeye bastı.
HEDEFTEKİ İSİM NAINGGOLAN
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Galatasaray, Radja Nainggolan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif götürdü. Ancak İtalyan ekibinin kiralamaya sıcak bakmadığı, direkt satış düşündüğü ve 18 milyon euroluk bir bedel belirlediği ifade edildi.
CAGLIARI YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR
Öte yandan haberde Cagliari Başkanı Tommaso Giulini'nin de 32 yaşındaki futbolcuyu tıpkı geçen sezon gibi kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Cagliari'de 29 resmi maça çıkan Nainggolan, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
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