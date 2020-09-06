06 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Ne olacak bilmiyorum!

Ne olacak bilmiyorum!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Galatasaray'ın ön libero adaylarından Stefan Johansen, Norveç kampında transferle ilgili sorulara cevap verdi.

Galatasaray'ın ön libero adaylarından Stefan Johansen, Norveç kampında transferle ilgili sorulara cevap verdi. Johansen; "Fulham ile iki yılımın kaldığını biliyorum. Elbette, takıma birçok yeni oyuncu getirildi. Şu anda Fullham'ın planın ne olduğunu bilmiyorum. Koçla bu konuda bir sohbet gerçekleştirmedim" dedi. Başarılı futbolcu, kısa bir süre içinde durumunun netlik kazanacağını ifade etti.
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