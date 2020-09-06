Maliyetini duyan kaçıyor!
Belhanda, Babel, Linnes, Jimmy, Ahmet ve Emre Taşdemir’e talip çok ama sonuç yok!
Galatasaray'da gözden çıkartılan 6 futbolcu için teklifler gelmeye devam ediyor ancak önerilen rakamların beklentilerin altında olduğu bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir'i yeni sezonda çok da düşünmüyor. BUNA karşılık oyuncuların maliyetleri muhtemel bir ayrılığın önündeki en büyük engel olarak duruyor. 6 futbolcuyu kiralamak isteyen ve Galatasaray'ın kapısını çalan birçok takımın "Yıllık ücretinin yarısını siz karşılayın" yanıtı verdiği ve görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi.
Savaş ÇORLU
YILLIK ÜCRETLERİ
BELHANDA 3.8 milyon euro
BABEL 2 milyon euro
LINNES 1.4 milyon euro
ÇALIK 900 bin euro
JIMMY 7 milyon TL
TAŞDEMİR 2.2 milyon TL
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