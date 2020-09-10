10 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo ilk idmanına çıktı!

Ve yeni transfer ilk idmanına çıktı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'da yeni 'nde ilk idmana çıktı.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. Son olarak Nijeryalı orta saha 'a katılan isim oldu. Yıldız futbolcu 'nde ilk idmana çıktı.

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