Fatih Terim onay verdi! Ndiaye aslan oluyor
Yeni sezon çalışmaları kapsamında orta saha çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-kırmızılı yönetimin orta saha transferi için Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardığı ve Stoke City ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Önümüzdeki sezon transfer hazırlıklarına son sürat devam eden ve orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Badou Ndiaye ile şartlarda anlaştı. Hürriyet'in haberine göre; Transfere teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği ve İngiliz kulübü Stoke City ile yapılacak görüşmelerin ardından transfer nokta konulacak.
Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. Stoke City, Badou Ndiaye'yi yeniden kiralama kararı aldı. Galatasaray eski oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yaklaşık 4 gündür transfer heyeti, Badou Ndiaye ile görüşüyor.
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