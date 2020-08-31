31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Ozan Tufan’a çağrı

Cimbom'dan Ozan Tufan’a çağrı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Fenerbahçe'nin 'ya karşılık Ozan Tufan'ı takasta Başakşehir'e önermesi Galatasaray'ı harekete geçirdi… 8 numara arayan sarı-kırmızılılar, Ozan'a aracılar vasıtasıyla Fenerbahçe'den ayrılacaksa kendisini Galatasaray'da görmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin 'ya karşılık Ozan Tufan'ı takasta Başakşehir'e önermesi Galatasaray'ı harekete geçirdi… 8 numara arayan sarı-kırmızılılar, Ozan'a aracılar vasıtasıyla Fenerbahçe'den ayrılacaksa kendisini Galatasaray'da görmek istediklerini söyledi. Ozan'ın Visca'ya karşılık Başakşehir'e gönderilmeye zorlanırsa Galatasaray'a gitmeyi düşündüğü belirtiliyor. Ozan Tufan, 'in, milli takım hocalığı döneminde şans verdiği isimler arasındaydı...
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