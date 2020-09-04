04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Josef De Souza için ne diyecek?

Josef De Souza için ne diyecek?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Ön libero arayan Galatasaray'a, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef De 'da önerildi.

Ön libero arayan Galatasaray'a, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef De 'da önerildi. geçen da önerilen futbolcuya olumsuz cevap vermişti. Al Ahli ile sözleşmesini fesheden De Souza, yeniden Galatasaray'a teklif edildi. Terim'in bu kez ne yanıt vereceği merak ediliyor.
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