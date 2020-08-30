Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Fred, Markus Henriksen, Stefan Johansen...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

DORUKHAN TOKÖZ

Galatasaray orta saha arayışlarını sürdürüyor. Sağ bek ihtiyacı bulunan Beşiktaş ile Dorukhan Toköz takası için görüşülecek.

HALİL AKBUNAR

Sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'ı gündemine aldı.

MOSTAFA MOHAMED

Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.

WEISSMAN

Weissman, kısa süre öncesine kadar İspanyol ekibi Real Valladolid ile neredeyse anlaşma noktasına gelmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray dahil olmak üzere Schalke 04 ve Glasgow Rangers, oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Weissman'ın kulübü Wolfsberger'in temel önceliği oyuncusunun piyasasını yükseltmek ve kazanacağı bonservis rakamını uç noktaya çekmek. Öte yandan Galatasaray, Schalke, Glasgow ve Real Valladolid'in talip olduğu Weissman için kararın kısa süre içerisinde verileceği ifade edildi.

STEFAN JOHANSEN

Galatasaray, Fulham forması giyen Stefan Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini sundu. Aynı takımdan Jean-Michael Seri için de girişimlerini sürdüren Aslan, kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor.

MARKUS HENRIKSEN



Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor. 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.

HAMZA CHOUDHURY

Galatasaray'ın Leicester City'nin ön liberosu Hamza Choudhury için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi.

M'VILA

Galatasaray'ın kısa süre önce gündemine gelen Yann M'Vila'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Komşu basınında yer alan bilgilere göre Fransız orta saha oyuncusu Olimpiakos'a önerildi.

Kırmızı beyazlı kulüp yetkililerinin bu transfere oldukça sıcak baktığı ifade edilirken oyuncunun transferinin resmiyet kazanması için harekata başlandığı aktarıldı.

GIULIANO

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Al Nassr'a transfer olan Giuliano'nun takımından ayrılması söz konusu. Yıldız futbolcunun takımından ayrılma ihtimali sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe menajeriyle temasa geçti.

FRED

Terim'in listesinin ilk sırasında ise Manchester United'da forma giyen Fred yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.

Ancak bu durum sarı-kırmızılı yönetimi yıldırmadı. Teknik Direktör Solskjaer'ın Fred'i birinci alternatif olarak düşünmemesi Galatasaray'ı umutlandırırken sarı- kırmızılı ekibin temasları kesmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

DENİZ TÜRÜÇ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in günlerdir Fenerbahçe'den bir oyuncuyu çok istediği konuşuluyordu. Bu oyuncu sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği yıldız isim Deniz Türüç. Galatasaray'ın yıldız futbolcu için resmi teklif yapması bekleniyor.

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