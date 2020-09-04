04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den Metin Oktay pozuyla paylaşım!

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından teşekkür mesajı içeren paylaşımda bulundu. Fatih Terim, "Şimdilerde doğduğum gün olarak değil, insanın hatırlandığını, sevildiğini, ailesinden gibi hissettirildiğini daha da önemlisi iz bırakabildiğini görerek duygulanıyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , doğum gününü kutlayan taraftar ve yakınlarına teşekkür mesajı içeren bir paylaşım yaptı. 'ın klasikleşmiş pozunu veren Fatih Terim yaptığı paylaşımda, "Çocukken doğum günlerimde heyecanlanırdım. Gençliğimin ilk yılları ise beklentiliydim. Şimdilerde doğduğum gün olarak değil, insanın hatırlandığını, sevildiğini, ailesinden gibi hissettirildiğini daha da önemlisi iz bırakabildiğini görerek duygulanıyorum. İnanın daha mutlu eden bir şey yok. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.

İŞTE FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI!

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