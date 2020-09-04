Fatih Terim'den Metin Oktay pozuyla paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı içeren paylaşımda bulundu. Fatih Terim, "Şimdilerde doğduğum gün olarak değil, insanın hatırlandığını, sevildiğini, ailesinden gibi hissettirildiğini daha da önemlisi iz bırakabildiğini görerek duygulanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, doğum gününü kutlayan taraftar ve yakınlarına teşekkür mesajı içeren bir paylaşım yaptı. Metin Oktay'ın klasikleşmiş pozunu veren Fatih Terim yaptığı paylaşımda, "Çocukken doğum günlerimde heyecanlanırdım. Gençliğimin ilk yılları ise beklentiliydim. Şimdilerde doğduğum gün olarak değil, insanın hatırlandığını, sevildiğini, ailesinden gibi hissettirildiğini daha da önemlisi iz bırakabildiğini görerek duygulanıyorum. İnanın daha mutlu eden bir şey yok. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.

İŞTE FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI!

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