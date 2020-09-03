03 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son keşif Assunçao

Son keşif Assunçao
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Galatasaray'ın scout ekibinin son keşfi Gustavo Assunçao oldu. Portekiz’in Famalica takımında forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun ismi Fatih Terim’e iletildi.

Galatasaray'ın scout ekibinin son keşfi Gustavo Assunçao oldu. Portekiz'in Famalica takımında forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun ismi Fatih Terim'e iletildi. Assunçao için Galatasaray'ın temaslara başladığı bildirildi.
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