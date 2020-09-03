03 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Mecburi sistem: 4-3-1-2

Mecburi sistem: 4-3-1-2
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Hala ön libero ve 8 numara bekleyen , oyun sistemini revize etti. Eldeki kadroya göre bir oyun sistemi kurdu.

Hala ön libero ve 8 numara bekleyen , oyun sistemini revize etti. Eldeki kadroya göre bir oyun sistemi kurdu: 4-3-1-2. İdeal ön libero ve ideal 8 numaraya ihtiyaç du yulmayan bu sistemde Terim, ileride Diagne ile Falcao'yu çift forvet oynatıyor. Arkalarında Arda'ya şans veriyor. 3'lü orta saha ise Emre Kılınç, Taylan ve Donk'tan oluşuyor.

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