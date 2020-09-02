02 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Verona'nın gözü korktu

Verona'nın gözü korktu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Ön libero adayları arasında bulunan Marco Benassi için ’in hamlesi, ’nın planlarını alt üst etti.

Tecrübeli teknik adamın, 'daki bağlantılarını kullanarak İtalyan oyuncuyu istemesi üzerine daha önce Benassi ile anlaşan yeni bir plan üzerinde durmaya başladı. Verona'nın, Benassi'yi 'a kaptırmamak için elini çabuk tutarak, Fiorentinalı yöneticileri ikna etmek için fiyat artırdığı belirtildi.
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