02 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fred'in Galatasaray'a transfer ihtimali yükseldi

Fred'in G.Saray'a transfer ihtimali yükseldi
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Van De 'in gelmesiyle ikinci plana atıldı.Solskjaer, yıldız ismin ayrılmasına sıcak bakıyor.Taraftarlar da gitmesini bekliyor.

Zor görünse de transferi 'ın gündeminde kalmaya devam ediyor ve her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Manchester Evening gazetesi, Donny Van de 'in transferi sonrası Solskjaer'in maaş skalasını yakalamak için bir kurban vermek zorunda olduğunu Fred'in en muhtemel isim olduğu belirtildi. Galatasaray'ın bu transferde önemli bir kapı olduğu da iddia edildi. Ayrıca taraftarlar, oyuncunun gönderilmesini istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Zenit Başkanı Medvedev: G.Saray teklif yaptı Zenit Başkanı Medvedev: "G.Saray teklif yaptı"
Galatasaray'a haber yolladı Galatasaray'a haber yolladı
Resmi açıklama geldi! Rodrigues ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Rodrigues ayrılıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör