Fred'in Galatasaray'a transfer ihtimali yükseldi

Van De Beek'in gelmesiyle Fred ikinci plana atıldı.Solskjaer, yıldız ismin ayrılmasına sıcak bakıyor.Taraftarlar da gitmesini bekliyor.

Zor görünse de Fred transferi Galatasaray'ın gündeminde kalmaya devam ediyor ve her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Manchester Evening gazetesi, Donny Van de Beek'in transferi sonrası Solskjaer'in maaş skalasını yakalamak için bir kurban vermek zorunda olduğunu Fred'in en muhtemel isim olduğu belirtildi. Galatasaray'ın bu transferde önemli bir kapı olduğu da iddia edildi. Ayrıca taraftarlar, oyuncunun gönderilmesini istiyor.

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