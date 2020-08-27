27 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Fred'in peşine düştü!

Cimbom M.United'lı yıldızın peşine düştü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Seri ve Lemina’dan beklenen haber gelmeyince sarı kırmızılı takım, Brezilyalı oyuncuyu kiralamak için harekete geçti. Terim’in de onay verdiği için M. United’dan randevu talep edildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör öncelikli olarak Mario Lemina ile Jean Michael Seri'nin kiralanmasını talep ederken Southampton ve Fulham ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Üstelik Fulham'ın hocası Parker, Michael Seri'yi hazırlık döneminde deneyeceğini açıklaması üzerine sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına girişti. Manchester United'da pandamı döneminden sonra formasını kaybeden , sarı-kırmızılıların gündeminde geldi. Terim'in de oyuncunun durumunun araştırılmasını istemesi üzerine operasyon başladı.

GEÇEN SEZON HOCASI İZİN VERMEDİ

2023 yılına kadar United ile sözleşmesi bulunan Fred'e kiralık teklifi yapılması kararlaştırıldı. İngiliz ekibine, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama teklifi yapılacağı alınacak cevaba göre arayışların devam edeceği bildirildi. Galatasaray geçen sezon da 27 yaşındaki ön liberoya talip olmuştu. Ancak menajeri yaptığı açıklamada, "Fred'e bazı kulüplerin ilgisi oldu. Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz birkaç hafta içinde onunla iki kez telefonda görüştü ve kendisini kadroda görmek istediğini söyledi. Fred de hocasının kendisine olan bu güveninin karşılığını vermek istiyor" açıklamasını yapmıştı.

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52

Kariyerinde 261 maça çıkıp 25 gol, 27 asistitle 52 gole direkt etki etti.

MARIO LEMINA FULHAM'DA

Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği ve Beşiktaş'la da anılan Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu. France Football, Fulham'ın Southampton ile anlaştığını ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

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