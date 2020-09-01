01 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Ryan Donk'tan Adem Büyük'e göndermeli paylaşım!

Ryan Donk: Adem büyüksün ama...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

gelecek sezon hazırlıklarına devam ederken, futbolculardan da eğlenceli paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak , 'ün de içerisinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak takım arkadaşına eğlenceli bir göndermede bulundu.

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'da moraller yerinde. Antenmanlardan ve sosyal medya paylaşımlarından da Galatasaraylı futbolcuların morallerinin yerinde olduğu anlaşılıyor. Takımın neşe kaynaklarından biri olan ve sosyal medyayı aktif kullanan , içerisinde 'ün de yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Ryan Donk fotoğraf açıklamasına, "Adem Büyüksün ama görmezden geliyorum seni, pardon" yazarak takım arkadaşına esprili bir göndermede bulundu.

İŞTE RYAN DONK'UN PAYLAŞIMI!

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