01 Eylül 2020, Salı
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Ryan Donk'tan Adem Büyük'e göndermeli paylaşım!
Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına devam ederken, futbolculardan da eğlenceli paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ryan Donk, Adem Büyük'ün de içerisinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak takım arkadaşına eğlenceli bir göndermede bulundu.
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde. Antenmanlardan ve sosyal medya paylaşımlarından da Galatasaraylı futbolcuların morallerinin yerinde olduğu anlaşılıyor. Takımın neşe kaynaklarından biri olan ve sosyal medyayı aktif kullanan Ryan Donk, içerisinde Adem Büyük'ün de yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Ryan Donk fotoğraf açıklamasına, "Adem Büyüksün ama görmezden geliyorum seni, pardon" yazarak takım arkadaşına esprili bir göndermede bulundu.
İŞTE RYAN DONK'UN PAYLAŞIMI!
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