Orta sahaya Marco Benassi! Fatih Terim bizzat görüştü
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fiorentina forması giyen Marco Benassi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim, bizzat İtalyan ekibinin yöneticileriyle görüşerek kiralama teklifini iletti. Terim ayrıca Bennasi ile de bir görüşme gerçekleştirerek sarı-kırmızılı takımdaki pozisyonuyla ilgili planlarını anlattı.
Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılmasıyla orta sahası bir anda boşalan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, Seri ve Lemina'nın tekrar kiralanmasını istemesine karşılık Fulham, Seri'yi yeniden göndermeye sıcak bakmadı. Bununla birlikte üstüne de Lemina'yı kiraladı. Bunun üzerine Terim, gözünü eski kulübü Fiorentina'ya çevirdi. Arasının çok iyi olduğu Fiorentinalı yöneticilerden Marco Benassi'yi kendilerine kiralanmasını istediği iddia edildi.
MİLLİ FORMA UYARISI
Fatih Terim'in bizzat aradığı eski dostlarına, Benassi'nin yeniden parlaması için sarı-kırmızılı takımın en iyi seçenek olduğunu anlattı. Tecrübeli hoca ayrıca Benassi ile de bir görüşme yaparak, 25 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray'da kendisine vereceği rolü doğru üstlenmesi durumunda İtalya Milli Takımı'yla Euro 2021'de rahatlıkla yer alabileceğini söyledi. Marco Benassi'nin Terim'le çalışmayı çok istediği, Galatasaray ile Fiorentinalı yöneticiler arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği vurgulandı.
ETKİSİZDİ
Geçen sezon Serie A'da sakatlıklarında etkisiyle sadece 18 maçta şans bulabilen Benassi, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koyunca gözden düştü. Fatih Terim, İtalyan futbolcuyu parlak günlerine döndüreceğine gönülden inanıyor.
PAHALIYA MAL OLDU
Inter, Livorno, Torino formaları giyen Marco Benassi, 2017-2018 sezonunda Fiorentina'nın yolunu tuttu. Mor Menekşeler başarılı futbolcu için 12 milyon euro ödemişti.
(Fotomaç)
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