01 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

7 dakikada tükendi

7 dakikada tükendi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta camiaya yönelik yaptığı ''Gücümüz Sizsiniz'' çağrısı karşılıksız kalmadı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta camiaya yönelik yaptığı ''Gücümüz Sizsiniz'' çağrısı karşılıksız kalmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sınırlı sayıda satışa çıkan kombinelere adeta hücum etti. Öncelikli kombine sahipleri için satılan bölüm rekor bir şekilde 7 dakikada şekilde tükendi.
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