7 dakikada tükendi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta camiaya yönelik yaptığı ''Gücümüz Sizsiniz'' çağrısı karşılıksız kalmadı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta camiaya yönelik yaptığı ''Gücümüz Sizsiniz'' çağrısı karşılıksız kalmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sınırlı sayıda satışa çıkan kombinelere adeta hücum etti. Öncelikli kombine sahipleri için satılan bölüm rekor bir şekilde 7 dakikada şekilde tükendi.