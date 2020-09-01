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Kamran Guliyev: Öğrencilik yıllarımda Galatasaray'ı tutuyordum

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Azerbaycan ekibi Netfçi Bakü'nün başkanı Kamran Guliyev, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Guliyev, öğrencilik yıllarında Galatasaray'ı tuttuğunu söyledi.
01.09.2020
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