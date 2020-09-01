01 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Geri adım atmak yok!

Geri adım atmak yok!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

için olumsuz yanıt alsa da Galatasaray'ın ısrarı sürüyor.

Galatasaray, ön libero için birçok isimle görüşürsen, de gündemdeki yerini koruyor. İngiliz gazetesi, Manchester United'ın Ajax'tan van de Beek ile anlaştığı için Fred'in kendisine takım bulmasını istediğini yazdı. Fred için Galatasaray'ın ilk teklif yapan takım olduğunu ama Galatasaray'ın teklifinin ne Fred'i ne de United'ı tatmin etmediği belirtildi. Ancak Türk ekibinin ısrarlı şekilde sürekli farklı tekliflerle Fred için yoklama yaptığı ve sonuç almadan vazgeçmeyeceği de ifade edildi.
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