31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da

Nagatomo yeni takımıyla imzaladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Ligue 1 ekiplerinden , Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Japon sol bek Yuto Nagatomo ile resmi sözleşme imzaladı.

2018 yılında transfer olduğu Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan ve sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu. Japon futbolcu, Ligue 1 ekiplerinden ile resmi sözleşme imzaladı. Fransız ekibi, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

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