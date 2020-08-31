31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Japon sol bek Yuto Nagatomo ile resmi sözleşme imzaladı.
2018 yılında transfer olduğu Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan ve sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu. Japon futbolcu, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile resmi sözleşme imzaladı. Fransız ekibi, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
𝗢𝗠 𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿 🎁— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020
➡️ Booster 𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 found ✅
➡️ 𝗨𝗻𝗯𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 done ✅
➡️ 𝗦𝗵𝗶𝗻𝘆 cards won ✨
➡️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 @YutoNagatomo5 👋#DroitAuBut pic.twitter.com/55vNuTn9Kc
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