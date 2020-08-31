Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Japon sol bek Yuto Nagatomo ile resmi sözleşme imzaladı.

2018 yılında transfer olduğu Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan ve sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu. Japon futbolcu, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile resmi sözleşme imzaladı. Fransız ekibi, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

𝗢𝗠 𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿 🎁



➡️ Booster 𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 found ✅

➡️ 𝗨𝗻𝗯𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 done ✅

➡️ 𝗦𝗵𝗶𝗻𝘆 cards won ✨

➡️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 @YutoNagatomo5 👋#DroitAuBut pic.twitter.com/55vNuTn9Kc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020

DİĞER