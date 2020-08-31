31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Fred’in peşinde

Galatasaray Fred’in peşinde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Galatasaray bir süredir Manchester United'da forma giyen Fred'i isterken iddialar İngiliz basınına da taşındı. İngiliz gazetesi, Galatasaray'ın Brezilyalı ön libero için kiralama teklifi yaptığını yazdı.

Galatasaray bir süredir Manchester United'da forma giyen Fred'i isterken iddialar İngiliz basınına da taşındı. İngiliz gazetesi, Galatasaray'ın Brezilyalı ön libero için kiralama teklifi yaptığını yazdı. Gazete, "Türk devi, Manchester United'ın yıldızı Fred için kimsenin beklemediği bir hamlede bulundu" başlığıyla duyurdu. Gazete haberinde, "Fred, geçen sezon Kırmızı Şeytanlar için 48 maçta iki gol attı. 4 asist yaptı. Ancak bu performansı onu Solskjaer'in vazgeçilmezi yapmaya yetmeyecek" denildi
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