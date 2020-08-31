31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray - Kasımpaşa maçı iptal edildi!

G.Saray'ın maçı iptal edildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

, 5 Eylül'de ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " ekiplerinden ile takımımız arasında Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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