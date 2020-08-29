29 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü istedi

Terim F.Bahçe'nin yıldız ismini istedi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Teknik Direktörü Fatih Terim, gözünü Fenerbahçeli Deniz Türüç'e dikti. Tecrübeli teknik adam, yıldız isimden bonservis sorununu çözmesini istedi. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.

BONSERVİSİNİ AL GEL!

Sarı-kırmızılı yönetimin Deniz Türüç ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'deki bonservisini alması istendi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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