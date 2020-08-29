Fatih Terim Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gözünü Fenerbahçeli Deniz Türüç'e dikti. Tecrübeli teknik adam, yıldız isimden bonservis sorununu çözmesini istedi. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.

BONSERVİSİNİ AL GEL!

Sarı-kırmızılı yönetimin Deniz Türüç ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'deki bonservisini alması istendi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER