31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Emre Akbaba yerine Mehmet Ekici

Akbaba yerine Ekici
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

, planlarını Emre Akbaba'sız yapmaya başladı. Terim taktik çalışmalarda değişmeli olarak Emre Kılınç, Feghouli ve Arda'yı 10 numara pozisyonunda denerken sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici ile de anılmaya başladı.

, planlarını Emre Akbaba'sız yapmaya başladı. Terim taktik çalışmalarda değişmeli olarak Emre Kılınç, Feghouli ve Arda'yı 10 numara pozisyonunda denerken sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici ile de anılmaya başladı. Menajerler aracılığı ile önerilen tecrübeli futbolcu ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
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