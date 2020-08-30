30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Korsan Muslera!

Korsan Muslera!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Tek gözünü kapatarak top karşılayan, önündeki yapbozları çözmeye çalışan Muslera bu anları sosyal medyadan paylaştı ve büyük ilgi gördü.

maçında girdiği ikili mücadele sonucunda sağ tibia ve fibula kemiğinde kırık oluşan ve bu yüzden de yeşil sahalarda uzun bir süre yer alamayacak olan hız kesmeden hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılmayacak ve ocak ayına kadar takıma katılamayacak olan Uruguaylı eldiven buna karşılık kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile hem bedensel hem de zihinsel çalışmalar yaparak hazır hale gelmek için var gücüyle çalışıyor.

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