30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

4-1-4-1 sistemi uygulanacak

4-1-4-1 sistemi uygulanacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

'in öncesindeki planları netleşmeye başladı. Tecrübeli teknik adam 4-1-4-1 sistemi üzerinde duruyor.

'in öncesindeki planları netleşmeye başladı. Tecrübeli teknik adam 4-1-4-1 sistemi üzerinde duruyor. Feghouli'yi bir kanatta, Babel'i diğer kanatta kullanan tecrübeli hoca Emre Kılınç ve Arda'yı ise şimdilik orta sahada düşünüyor. Terim'in defansif orta saha olarak oynattığı isimse Taylan... Terim, Diagne ve Falcao'yu değişmeli oynatarak ekstra
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