30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Adem Büyük Malatyaspor yolunda

Malatya yolunda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Diagne ve Falcao'nun yükselen grafiği 'ü ikinci plana attı. Geçen sezon attığı gollerle Galatasaray'ı yarışta tutan Adem ise bu kez idmanlarda sessiz...

Diagne ve Falcao'nun yükselen grafiği 'ü ikinci plana attı. Geçen sezon attığı gollerle Galatasaray'ı yarışta tutan Adem ise bu kez idmanlarda sessiz... Terim'in de izin vermesi durumunda 32 yaşındaki futbolcunun oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi. Adem son günlerde Yeni Malatya ile anılıyor
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