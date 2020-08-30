30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Birinci kaleci değil

Birinci kaleci değil
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Fatih Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşen Okan Kocuk, teknik heyete oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi.

Fatih Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşen Okan Kocuk, teknik heyete oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi. 25 yaşındaki file bekçisinden acele bir karar vermemesini öğütleyen teknik heyet, Fatih'in birinci kaleci olmadığını ve kim daha iyiyse onun oynayacağını bildirdi.
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