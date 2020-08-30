Birinci kaleci değil

Fatih Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşen Okan Kocuk, teknik heyete oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

Fatih Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşen Okan Kocuk, teknik heyete oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi. 25 yaşındaki file bekçisinden acele bir karar vermemesini öğütleyen teknik heyet, Fatih'in birinci kaleci olmadığını ve kim daha iyiyse onun oynayacağını bildirdi.