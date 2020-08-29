Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen çalışma 1.5 saat sürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Tecrübeli teknik adamın futbolcularına sürekli uyarılarda bulunması dikkat çekti.



Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.



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