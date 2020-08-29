29 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Terim rüzgarı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen çalışma 1.5 saat sürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Tecrübeli teknik adamın futbolcularına sürekli uyarılarda bulunması dikkat çekti.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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