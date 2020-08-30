30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Ali Yavuz Kol Kiralık gidecek

Kiralık gidecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan Ali Yavuz Kol için birçok 1. Lig takımından teklif geliyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan Ali Yavuz Kol için birçok 1. Lig takımından teklif geliyor. Teknik Direktör , hem forvet hattında Falcao, Diagne, Adem ve Oğulcan bulunması nedeniyle hem de tecrübe kazanması için genç golcünün kiralanmasını istediği öğrenildi.
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