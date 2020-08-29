Cabezas'tan flaş sözler! "Galatasaray'da bedava bile oynarım"
Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Oscar Cabezas, transfer dedikodularıyla ilgili ülkesinin basınına konuştu. 23 yaşındaki stoper "Galatasaray'da bedava oynarım!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında olduğu iddia edilen Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
El VBAR Caracol'a açıklamalarda bulunan genç oyuncu, kendisine yöneltilen Galatasaray ve transfer sorusunu yanıtlarken, sarı kırmızılıların henüz resmi bir teklif getirmediğini ve haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.
"BEDAVA OYNARIM!"
Öte yandan Cabezas, konuşmasının devamında, "Galatasaray'a transfer olacağım şu an için yalan ve bunlar dedikodudan ibaret. Ancak, kim böyle harika bir takımda oynamak istemez ki? Hatta oraya bedava bile giderim!" dedi.
Oscar Cabezas geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 1 gol üretmişti.
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