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Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Marcao'nun Newcastle United'a transfer olacağı öne sürülürken, Brezilyalı stoper sosyal medya hesabı üzerinden İngiliz ekibini takip etmeye başladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
29.08.2020
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