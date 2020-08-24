24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Galatasaray maçına Corona virüsü engeli!
Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı yapılan testler sonucu Eyüpsporlu bir futbolcusunun corona virüsü testi pozitif çıktığı gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray yapılan testler sonucu Eyüpsprlu bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve Eyüpspor yönetimi ile yapılan görüşme sonrası hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpspor ile oynayacakları hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.
Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz
Futbol A Takımımız, saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımımıza karşı maç yapacaktır."
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